公墓被丟滿垃圾 居民控惡劣 狂罵壞風水：下手的會有報應

2019-09-10 08:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣鄉間許多偏遠小路或地區，因為人跡鮮至，或是沒有監視器，這卻引發民眾劣根性，直接隨意傾倒垃圾，而這個惡行，現在還升級侵門踏戶到墓園去，崁頂力社公墓日前就被人發現遭傾倒大批垃圾，讓祖先聞臭、壞人風水的惡劣作法，引發居民氣炸狂罵「下手的會有報應！」。

日前有崁頂居民到力社公墓進行普度，發現不僅祖墳前方的小路堆滿垃圾，有的已遷葬墓園還淪為掩埋場，成堆垃圾就直接堆在墓穴當中，滿是垃圾，且公墓園區只要有空的墓穴或是空地就被亂丟垃圾，宛如垃圾堆置場，各式各樣垃圾甚至廢棄馬桶等堪稱「遍地開花」，雨淋後蒸曬還散發臭氣，甚至連有主墓園被遭滿溢的垃圾波及，而且最近偷倒的人還因為無人取締而變本加厲，行徑囂張且絲毫不尊重他人祖先。

「連要走入祭祀都有困難！」當地居民說，墓園從原本零星小包垃圾，因未即時清走竟衍生「破窗效應」，不肖人士及清運業者就一車車把垃圾載來，時間少說持續半年以上，放肆地把先人長眠的公墓當作垃圾場，又以建築廢棄物最多，推測也有清運業者「吃好逗相報」，居民批評，公墓變垃圾場除有礙觀瞻，更擔心連有主的祖墳都被丟，但數度向公所、縣府陳情至今卻都無人處理，先人簡直是被這些不肖人士污辱，「一定會有報應！」，也要求公部門重罰已正視聽。

屏東縣環保局指出，縣內確實有部分熱點易遭民眾隨意丟棄垃圾，正積極爭取這些熱點的監視系統杜絕亂象，也將要求主管的鄉公所儘速回復原貌，並強調若有查獲行為人一定會嚴加處罰，掃除不肖風氣。

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