漫畫節造勢 國人高手齊聚要畫100個華人英雄

2019-09-09 20:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕第3屆台灣漫畫節10月24日將開展，今年主題特定為「超級英雄」，邀到逾百名好手繪製獨特的英雄漫畫角色與故事，如充滿鄉土童趣的〈水田男孩〉、具傳統神話的〈虎童〉等，眾多IP一次誕生，要增加台灣漫畫題材豐富度，並向國際輸出，盼銜接歐美趨勢、創造流行。

台北市漫畫工會理事長賴有賢表示，台漫節是年度盛事之一，今年看到國際有「漫威英雄」旋風，相信好的漫畫IP非常具價值，但東方華人的超級英雄卻始終未出現，藉此發揮，便因此設定今年台漫節主題就是要畫「超級英雄」，讓新人、老將及國外漫畫家共同創作，發揮個人實力水準。

如漫畫家陳山狄把父親視為英雄，並深刻體悟從小在田野長大的經歷，藉此創造守護田野的英雄〈水田男孩〉「阿陳」；她說，阿陳只有小孩子看得見，存在已超過百年，擁有水面任意移動能力，與主角阿明邊玩耍，邊解決垃圾、廢水等汙染難題，畫面更取材在地，讓這名可愛的小小超級英雄不僅童趣十足、更有台灣味。

漫畫家蝗蟲則創造英雄漫畫〈墨俠〉，故事結合神、魔、妖與武俠內容，添加現代機器科技，天馬行空之餘，更在畫中藏QR Code，掃描之後可查詢到繪畫過程，讓漫畫不只是娛樂，更增添教育及推廣。

漫畫家河源則是將台灣民俗故事廖添丁的概念化為超級英雄，與同行練任一起構想，融入科幻「蒸氣龐克」設定，創造出獨特英雄漫畫〈神行豹走〉架構，未來打算持續創作、集結成冊。

漫畫家黃熙文則透過自身體驗，將廟宇文化中的「虎爺」融合近日正夯的石虎保育概念，設定出超級英雄〈虎童〉，而故事中的壞人角色則是被滅絕動物的怨念聚集體，要向人類反撲，藉此傳達環境及動物保育概念，預計成為明年度工作重點，發展出漫畫冊集。

台漫節今年採A、B方案，A方案需繪製16頁超級英雄主題漫畫，B方案則是須完成故事大綱、主角及對立方等人物設定稿；賴有賢說，至今已經收集逾百件華人超級英雄作品，將在10月24日起3天聯合展出，並邀國內外出版社、代理商等前來，若100件中能推出5件跨國IP，就可展現台漫高度可塑性與發展性。

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