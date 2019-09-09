新竹地區離婚率高於全國 NG親職行為讓孩子成球球兒

2019-09-09 16:09

［記者洪美秀／新竹報導］依據內政部統計，新竹地區去年有2339對夫妻離婚，離婚率略高於全國平均2.31%，而新竹地院家事服務中心去年1月到今年8月受理涉及離婚與親權議題的案件就有322件，顯示父母在進行離婚相關訴訟時，孩子恐成為球球兒，父母更易成為NG父母，新竹地院與現代婦女基金會與新竹縣、市政府今天呼籲訴訟一時、孩子一世，請父母靜心談合，同心守護球球兒。

現代婦女基金會董事長潘維剛說，離婚率高、加上新竹地區普遍生育率高，因此父母在離婚時常面臨未成年孩子親權爭奪問題，也讓原本惡化的關係更加撕裂，尤其父母在進出法院訴訟時，父母多有NG親職行為，也造成孩子心理的負擔。

基金會也分析，NG親職行為的第一名是相互攻訐，不斷指責對方的不是，例如不了解孩子習性或教養方式不妥等。第二名是避而不談，很多家長不知如何跟孩子談論爸媽離婚、或絕口不提，如此可能造成孩子的誤解或自責，會認為父母離婚是自己的錯。

而第三名則是忽視孩子，因父母衝突不斷發生，自顧不暇也無力關注子女的身心影響。第四名則是阻擾探親，不讓另一方探視孩子。第五名則是離間，如在孩子面前醜化對方、或妖魔化對方，如指稱對方外遇、遺棄等，將導致孩子不願或不敢與對方來往。

而孩子面對父母離婚，最易成為孩子負面身心影響排名第一的是讓孩子陷入忠誠兩難，不敢表達愛爸爸或愛媽媽的真實心聲，其次是孩子會出現負面情緒，像是焦慮、憂鬱、悲傷、低自尊或沒安全感等，此外孩子也可能被情緒勒索、造成心理極大壓力、或成為父或母的情緒配偶，更可能出現行為問題，例如行為退化、失語、躁動或黏父母、課業退步、自我封閉等偏差行為。

新竹地院院長周煙平則向高衝突家庭的父母喊話，「孤單、脆弱的時候並不是一個人，當需要支持與協助時，一定有資源可以幫忙」，呼籲父母可適時求救，先把自己身心安頓好、就能避免孩子成為球球兒。

周煙平也與潘維剛等人提供靜心談合的方式，呼籲高衝突家庭或身邊有親友遇離婚議題時，不應強化孩子對父母的敵意，而應促進父母合作，因為不適合當夫妻，卻可學習合作當父母。

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