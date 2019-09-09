機車考照都要網路預約 假日考照記得9/26前網路報名

2019-09-09 12:14

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站每月最後一個週六開放假日機車考照，這個月假日考照日是9月28日上午，有40個名額，由於機車考照全部改採網路預約，南投監理站提醒學生或假日才有空的民眾，記得在9月26日前上網預約，報名網址：https://www.mvdis.gov.tw/，或以手機下載「監理服務」APP後預約報名。

全台各監理站的機車考照報名，已改採網路預約報名，日前就有台南民眾網路抱怨，不知現改採網路預約報名，騎了1小時的車到監理站，現場等了5小時無法報名考駕照。南投監理站提早提醒要在9月28日利用該站假日門市考機車駕照的學生或上班族，記得要先網路預約報名。

南投監理站表示，開放預約名額為40人，一旦達到當日總量限制即截止報名，不再受理報考。此次假日考照預約截止時間是9月26日24時截止，考照（前一天無法預約，考照當天上午8時20分前未辦理報到，即放棄預約資格，如果有2次預約未到考者，系統將設定3個月內取消網路預約服務。

監理站也說，假日門市除機車考照外，還有初考領機車駕照安全講習、機車考照、無照駕駛親子班道路交通安全講習、換補發汽機車駕照、核發國際駕照、申請駕照日文譯本、職業駕照審驗、公路監理業務車籍與駕籍住居所及就業處所地址申請、各項駕駛人監理業務諮詢等服務，民眾可多加利用。

要辦理機車考照的民眾，可到監理服務網〈https://www.mvdis.gov.tw/〉→考試報名→機車→進入考照預約報名及查詢，或利用監理服務APP考照預約報名與查詢。

欲辦理機車考照鄉親，請至監理服務網〈https://www.mvdis.gov.tw/〉→考試報名→機車→進入考照預約報名及查詢，或利用監理服務APP考照預約報名與查詢，省時又便利，預約期限至假日門市前二日（08月26日）24時截止（前一日無法預約），當日上午8：20時前未辦理報到，即放棄預約資格，如有2次預約未到考者，系統將設定3個月內取消網路預約服務。

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