去年逾7千名青少年企圖自殺 霸凌也是影響因素

2019-09-08 22:04

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣自殺防治學會暨全國自殺防治中心今日公布最新統計，去年24歲以下青少年族群自殺死亡人數從197人上升至220人，上升11.7%，且有自殺企圖被通報青少年族群7038人次，較前一年5176人次成長36%，增幅均高於其他年齡層，分析原因發現除了精神健康、情感人際關係外，課業壓力、體罰、霸凌等校園學生問題也是影響原因。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，全國自殺防治中心每年進行「心理健康及自殺防治認知與行為」調查，今年針對15歲以上、2102位民眾進行抽樣電話訪查，結果發現，約15.6%一生中曾認真想過自殺，另2.7%更曾於一年內認真想過要自殺，2.2%一生中實際有過自殺行為。

此外，今年特別針對霸凌議題進行調查，15.3%表示曾經「持續」被霸凌，其中，54.3%發生在10至14歲，地點以學校71.3%居多，受霸凌形式則以言語霸凌81%最常見。

在曾被霸凌的民眾中，50.8%表示因為被霸凌而導致明顯的身體或心理傷害，其中25.2%、推估約40萬人具有情緒困擾，45.3%、推估約72萬人更是一生中曾認真地想過要自殺。

隨著網路的蓬勃發展，也成為青少年遭受霸凌的另一個場域。高雄醫學大學附設醫院精神科主治醫師顏正芳指出，過去曾有研究發現，約19.6%的學生曾遭受網路霸凌，由於網路霸凌具有匿名，以及快速流傳、不容易被刪除等特性，對於受害者的負面影響可能更大，也更加會引起情緒困擾。

衛福部心理及口腔健康司長諶立中強調，若社會系統能夠給予足夠的支持，將有助於降低自殺，未來也會與教育部討論青少年網路霸凌的防治之道，期待可及時介入協助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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