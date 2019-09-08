颱風法西撲日 華航、長榮今明飛東京航班異動

2019-09-08 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕受中颱法西撲日影響，華航、長榮航空今公布部分航班異動，包含今日及明日均有飛東京航班延後起飛。

據悉，華航今日延遲起飛航班包含CI106 桃園-東京（成田）、CI222 松山-東京（羽田），明日延遲起飛的則是CI107東京（成田）-桃園、CI223東京（羽田）-松山。

至於長榮航空部分，原定今日台北松山-東京羽田 BR190航班，將延至9日08:30起飛。明（9）日東京羽田-台北松山BR189航班，則會延至13:40起飛。

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