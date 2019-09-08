卑南族少女修復錄音帶 重現過世外嬤母語歌謠

2019-09-08 10:54

［記者陳賢義／台東報導］就讀高三的台東卑南族卡大地布部落少女亞美，十分熱愛傳統歌舞，國三弟弟盛捷同樣精湛，日前姊弟倆參加了台南藝術大學在部落舉辦的家庭電影保存工作坊課程，亞美帶來一整袋的DV帶和錄音帶，其中有5卷錄音帶是過世外婆留下來的珍貴錄音，經由老師的指導，自己DIY將壞損的錄音帶修復，外婆吟唱母語歌謠的美妙歌聲再現，姊弟倆熱淚盈眶，亞美媽媽更是潸然淚下。

外婆病逝時亞美仍在襁褓，弟弟盛捷尚未出生，喜愛唱歌的外婆錄了好多捲錄音帶，要留給孫子聽，亞美媽媽經常用小型錄音機播放給亞美聽，可能親情的連結及與生俱來，亞美聽了總是安靜不哭鬧。亞美說，她對外婆的樣貌沒有印象，只知道小時候常聽族語歌，也不曉得是誰唱的，直到國小五年級才知道她是聽外婆的歌長大的。

熱中採集傳統歌謠，17歲的亞美經常成為學校、部落演唱族語歌謠的領唱，更是傳統歌舞比賽的常勝軍，而亞美媽媽每每都開心分享「亞美就是拿到她外婆的好歌喉。」亞美說，她對錄音帶沒什麼概念，這幾年幫忙整理家務才發現，得知是外婆留下的音檔，高興地立刻播放，但完全放不出，大失所望。

將已多處發霉的錄音帶帶到工作坊，亞美在老師們的指導下親手將外婆的錄音帶清潔修復乾淨，回到家立刻和媽媽放進錄音機裡，外婆美妙歌聲溫暖流洩，母女倆一起大叫、一起掉眼淚。亞美說，這對她來說意義重大，想把外婆的聲音繼續流傳下去。

電影資料館組研究生Uki Bauki（潘昱帆）說，一捲錄音帶，可以承載多少情感與記憶呢？亞美的外婆所唱的傳統歌謠，也是現在部落鮮少再傳唱的歌，聲音的重現也幫助部落找回失傳的珍貴資產。錄影帶跟錄音帶都是很重要的文化記憶及生活記憶，開心快樂的什麼都有，在現在這個社會裡很快就被科技給取代，以前所有的記憶或許會消失。

Uki Bauki說，具有歷史意義的卡帶務必要留下來，免得以後想回憶都來不及了，不論如何保留這些的美好回憶、文化，是我們目前可以做的，而這也是亞美參與工作坊的所獲得的回饋，也是影音載體的保存和修復在當代最具意義的價值之一。

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