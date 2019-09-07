宗教入侵竹縣校園？議員接獲陳情調查 竟遭「彩虹媽媽」打爆手機

2019-09-07 19:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕綠黨新竹縣議員余筱菁表示，接獲家長陳情，學校的晨間時光，出現「彩虹媽媽」帶孩子看有聖經與暗示的宗教教材？縣府教育處表示，學校教材都經過層層審查和檢視把關，並不得有宗教信仰等性質課程，請家長放心。

余筱菁說，她接獲家長陳情後，日前特地到一所國小實地了解，並在教育處和校方的協助配合下查看教材，確實看到裡面「有基督教相關的宗教字眼在其中，許多章節也有刻板印象」，也有從延伸的歌曲「我很特別」看到「神造我們，所以我很特別」等字詞，這些她都一一揪了出來。

沒想到當天下午開完會後，她的私人手機湧入一群「彩虹媽媽」，不斷質疑她為什麼要看教材，其中不乏社會上公認的有力人士，她質疑為何流出開會資訊？反問教材有疑慮難道不能詢問嗎？結果隔天就遭校方以「家長強烈反彈」為由，婉拒再進入校園查看教材。

教育處表示，學校針對志工課程內容，均經過領域會議或課程發展委員會審查，並由教師與該團體志工進行共同備課，以檢視課程內容的適切性，避免不當的觀念及宗教色彩影響學生學習權益。

同時，教育處在108學年度第一次教務主任會議，並函文各校重申以下三點原則，第一、要求各校透過課程發展委員會等機制全面檢視志工團體課程內容的適切性；第二、依據教育部函示，有關學校邀請校外人士進班協助教學時，原授課教師仍應隨班；第三、不得有政治、宗教信仰及商業或其他利益衝突性質課程，若涉有相關議題者，立即停止辦理是類課程。

教育處說，議員所關心的學校教材，尚未經過上述審查程序，實際上並未教授。至於學校的晨光志工，為來自各界的熱心人士，並非特定團體。

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