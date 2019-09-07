「陳嘉玲的家」在台南 影視產業新基地

2019-09-07 15:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語電視劇「俗女養成記」造成追劇熱潮，拍攝取材地點就在台南後壁老街，成了戲迷朝聖觀光地，而台南影視產業計劃基地還有岸內糖廠、烏樹林台糖用地與天馬電台舊址，「台南好來塢」後續發展願景令人關注。

台南處處有人文懷舊風情，「俗女養成記」劇中女主角陳嘉玲的老家，就是後壁菁寮老街「金德興藥舖」，這棟老屋也是百年古蹟，傳統街屋形式建築，並且有閣樓形式，在台灣很少見。趁著追劇熱潮，市府還打算推出「俗女一日遊」觀光行銷，吸引遊客來體驗「最俗」最接地氣的庶民文化。

位於鹽水的岸內糖廠，則是文化部與南市共同打造的台灣首座國家級影視產製服務基地，公視旗艦新戲「傀儡花」已進駐開工搭景，「天橋上的魔術師」等影視劇也將陸續開拍，未來也提供其他歷史場景搭設，促進影視產業與文化觀光。

此外，大導演魏德聖的「台灣三部曲歷史文化園區計畫」，相中在後壁烏樹林台糖用地，該BOT案已初步完成評估，文化局將進行公告招商，其他有意願的業者也可投標。

另一處位在安南區的天馬電台舊址，已都計變更為「創意文化專用區」，明華園計劃打造文創基地，投資規劃藝術學校、定幕劇場、仿古街區

等，文化局已進行公告招商，不過該地屬國有財產署土地，目前因國有地租金條件問題，招商流標尚有變數。

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