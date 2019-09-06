韓國瑜大秀騎技 自由車女金牌超開心

2019-09-06 23:40

［記者黃旭磊／高雄報導］亞洲自由車金牌女將送車，韓國瑜當場騎車逗女將開心。

108年國民體育日高雄市體育有功人員表揚典禮，今天傍晚於寒軒美饌會館陽明店舉行，市長韓國瑜上台頒發4名卓越貢獻獎，巨研科技董事長卜昭坤、安田婦產科副院長周淑慧、楠梓高中校長許文宗及正修科技大學校長龔瑞璋獲獎，頒獎後， 2019年亞洲自由車場地錦標賽金牌選手黃亭茵，代表在地選手致詞。

黃亭茵提及，從小在高雄長大，16歲就代表市區出賽，就讀高雄大學時加入國家隊，期待市區自由車跑道早日完工，拼搏明年東京奧運。

黃亭茵致詞後將1輛全新賽事單車搬上舞台，送給韓國瑜意外禮物，沒想到，韓國瑜當場繞著黃亭茵騎一圈，逗得金牌女將超開心，台下體育界人士也鼓掌叫好。

今年市區選手表現優異，莊沐倫於108年全國中等學校運動會游泳項目3破大會、2破全國紀錄，獲最佳男選手，最佳女選手由鐵人三項好手郭家齊獲得，郭家齊於2018年雅加達亞運鐵人三項獲得混合接力第5名、個人第8名佳績。

在教練方面有21人獲獎，其中，謝國芳指導高雄市隊伍參加2019年臺灣盃UCI國際一級場地自由車賽獲5金1銀4銅，而趙珍葉指導2018世界健力錦標賽男子組66公斤級，榮獲1金1銀2銅，並指導選手謝宗庭於臥舉項目打破世界紀錄。

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