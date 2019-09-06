海研五號展開打撈作業 預計年底完成

2019-09-06 21:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2014年10月在澎湖龍門外海觸礁沉沒的海研五號，躺在海底近5年之後，國家實驗研究院雇請「海歷145號」拖船，展開打撈8塊殘骸作業，預計年底前完成，但日前打撈時船員不慎腿部骨折，澎湖海巡隊還緊急派艇前往救援。

「海研五號」是台灣第4艘海洋研究船，2014年國慶日，因颱風外圍環流影響，在澎湖龍門外海觸礁沉沒，造成2死25傷慘劇，由於沉沒在水深40米處，5年來，船體經洋流沖擊，除主體外，已分解成8塊殘骸。澎湖縣政府認為大自然力量不容小覷，難保未來船體不會移動，造成另一個危害海洋環境的隱憂，積極'主張移除。

日前國家實驗研究院院長王永和等一行人，前往縣府拜會澎湖縣長賴峰偉，研商「海研五號」沉船打撈事宜。王永和表示，目前沉船位置深度不會影響海域航行安全，評估船體較無移動的可能性，且與海底電纜間保持安全距離。考量海洋生態永續，且尊重縣府意見，國研院會儘速呈送移除計畫，希望早日完成移除，讓澎湖保有乾淨的海洋。

海研五號移除作業確定展開後，委託「海歷145號」拖船作業，但4日晚上傳出「海歷145號」拖船，在查坡嶼東1.5浬，船上有一名洪姓船員腿部受傷（疑有骨折），急需後送就醫，請求派艇協助。澎湖海巡隊立即派遣線上PP3539艇緊急前往救助，將受傷船員送抵龍門港，再由救護車接駁送往醫院就醫。

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