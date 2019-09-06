上個廁所就充飽電 電動機車業籲政府設公共充電站

2019-09-06 23:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市工商發展投資策進會今（6）日舉辦「市長有約、台南起飛」座談會，台南市機車公會反映建議，政府鼓勵低碳節能產業發展，配套措施也要跟上腳步，協助廣設電動機車公共充電站，有公共規格插接頭就能充電，便利程度到「上個廁所時間就能充飽」，這才是民眾所需要的。

這項座談會，市長黃偉哲與各工商業界領袖面對面交流，關心台南經濟發展、未來趨勢及在地企業面臨經營問題等。

台南市機車公會監事陳冠嘉說，國內業界已研發出快速充電系統，「充10分鐘跑70公里」不是問題，以台南火車站到安平古堡距離為例，扣掉停等紅綠燈時間，其實路程大約5公里左右，政府鼓勵推廣電動機車，配套措施應廣設公共充電站，只要電動機車有符合公共規格的插接頭，順路就有公共充電站可以便利使用，「上個廁所時間充飽電」，電動機車就又可以跑好久了！

陳冠嘉建議市府扮演溝通中介角色，協助設置公共充電站，充電站或電池更換站不要侷限特定車種才能使用，這樣才能符合民眾普遍需求。

黃偉哲說，他在擔任立委期間就督促政府要做好公共規格的機制作為，機車業界的建議值得重視，他將會指示經濟發展局居間協助。

黃偉哲也說，中央政府確定秋冬國旅補助再加碼，將提供夜巿抵用券200元等刺激消費經濟措施，業界可把握這波商圈觀光熱潮，有何活動規劃與宣傳，市府樂意協助促成。

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