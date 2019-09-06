人美心也美！苗栗女畫家自費印石虎月曆 義賣捐助保育

2019-09-06 17:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣石虎路殺頻傳，讓在地畫家丘璦珍不捨，尤其日前發生母石虎為了救小石虎，雙雙命喪輪下的悲劇，更讓同樣身為人母的她心痛。丘璦珍認為，石虎是苗栗最珍貴的資產，身為苗栗人有責任協助保護，以手中的畫筆，畫下各式石虎模樣，選出6幅，自掏腰包印製成月曆義賣，捐做石虎保育用途。

丘璦珍畫畫20多年，關懷鄉土文化的她，過去多以台灣寺廟建築、神祇形象為創作素材；然而居住在台灣最重要石虎棲地苗栗的她，見過去石虎因棲地遭開發破碎，導致路殺頻傳，內心也一次次被衝擊，因此，希望透過自身能力，為石虎保育盡分心力。

喜愛小動物的丘璦珍，家中養了2隻流浪貓，雖說石虎與貓「系出同門」，但長期受人類馴養的貓與野生石虎，畢竟還是有很大差別。

「真的不容易！」丘璦珍說，尤其是神韻，如何呈現野生石虎帶有的警戒、孤獨感，是一大挑戰，尤其她沒有看過真正石虎，只能從網路影片、照片來觀察。

因此，丘璦珍幾乎每天熬夜畫石虎，但平均4張成品只滿意1張，畫到手都腫了，但她說，日前看到母石虎為了救小石虎，雙雙殞命輪下的悲劇，讓同樣身為人母的她心痛，邊哭也邊咬牙畫下去。

丘璦珍挑選了6張最滿意的畫作，目前已打樣定色完成，預計1週工作天後可見成品，首版1500份義賣，一份300元，所得扣除成本後，將全數捐助台灣石虎保育協會。義賣石虎月曆的訊息，她將會在個人臉書公布。

另外，台灣石虎保育協會與丘璦珍也將於22日下午2點，在苗栗公館 《柿子紅了》民宿咖啡舉辦石虎簽書會及保育講座，歡迎大眾一同來關心。

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