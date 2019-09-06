閉關一個月 台南人的「秘密通道」下週開放

2019-09-06 19:29

〔記者王捷／台南報導〕台南北區到安平有一條捷徑，是只有在地人才知道的祕密通道，這捷徑不到2公尺寬，僅能讓兩輛機車會車，由於之前路面塌陷、地基又被淘空，但因為土地所有權複雜，讓修繕工程無法進行，市議員陳怡珍在7月得知後，與立委陳亭妃召集第六河川局與市府水利局會勘，工程進行讓通道閉關一個月，現在秘密通道終於宣布完工，還加裝了護欄保護民眾的安全，預計在下週開放。

這條秘密通道是台南在地人的福音，因為從北區到安平區，只要走在這條捷徑，就可以避開觀光人潮，大幅縮短到安平的時間。不過便道的路幅小，加上土地權的問題，修繕無法及時，之前雨天過後傳出便道上出現窟窿、地基掏空，還有騎士因沒有護欄，此摔進便道旁的水溝，讓地方里長、民代接到陳情。

由於便道的土地所屬權責複雜，今年7月，立委陳亭妃與市議員陳怡珍邀請同大港里長黃良賢、西賢里長陳清佳，教育部秘書處戴玉萍科長、第六河川局邱忠川局長、台南市政府水利局葉俊良副總工程司，還有北區公所區長李皇興前往現場會勘，釐清權責所屬，並要求快速度修補護堤，降低居民擔憂，防止意外發生。

便道之後即先行封閉，一個多月來重整地基、鋪平道路並加設水泥護欄，陳怡珍在今天終於宣布祕密通道完工，依據水利局指出，目前工程完成正在勘驗、養護幾天，預計下週開通，並希望經過的民眾，騎在祕密通道上要注意行車安全。

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