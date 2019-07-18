台南人的秘密通道 一個工程扯出土地權認定問題

2019-07-18 17:06

〔記者王捷／台南報導〕台南北區到安平區，有一條只有在地人才知道的祕密通道，不到2公尺寬，僅能讓兩輛機車會車，不過能大大節省到安平的時間，不過最近這條安平便道不太平安，之前路面塌陷，經過牆修後復原，最近連日大雨地基又被淘空，市議員陳怡珍與立委陳亭妃，馬上召集第六河川局與市府水利局會勘，用最快的速度讓安平便道變平安。

神秘便道因為路幅小、難保養，曾經還出現有騎士為了閃避窟窿，掉進路旁的水溝，雖然便道有危險，但是仍有不少在地人使用，日前路面因故塌陷、破一大洞，議員陳怡珍通報北區公所搶修後恢復。沒想到，近日大雨沖刷，護岸底端竟出現掏空的情形，隨時可能崩塌，若車輛於晚上行駛，一個不注意非常容易發生危險。

立委陳亭妃與市議員陳怡珍偕同大港里長黃良賢、西賢里長陳清佳，邀集教育部秘書處戴玉萍科長、第六河川局邱忠川局長、台南市政府水利局葉俊良副總工程司，還有北區公所區長李皇興前往現場會勘，釐清權責所屬。

由於這條便道的土地涉教育部學產用地，會中決議由教育部先進行鑑界作業，確定國有地與私有地範圍，由水利局進行防護工程的施作，若有需要用到私有地部分，請里長、區公所協助溝通、取得地主同意書，以最快速度修補鹽水溪路旁護堤，降低居民擔憂，防止意外發生。

市議員陳怡珍指出，由於土地所屬權責複雜，成了三不管地帶，立委陳亭妃立即要求中央與地方單位共同會勘，以民眾的安全為優先考量，用最快速度修補鹽水溪護堤。

立法委員陳亭妃表示，這條便道是交通繁雜的區域，出現地基掏空，附近居民及里長都很擔心，但土地包含教育部管理的學產用地，所以她要求教育部儘速鑑界，再由水利局快速施工、鞏固地基，私有地部分請里長進行溝通、取得地主同意書後，一併修補鹽水溪護堤，才能降低居民擔憂，改善交通安全環境，徹底防止淘空繼續發生。

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