橋樑工程河床便道寬敞平坦 農民看了超心酸

2019-04-06 18:52

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台14線中潭公路育樂橋目前進行橋樑基礎、墩柱改建工程，鄉代黃建勳則非常羨慕工程專用的河床便道寬敞平坦，鄉內農路根本無法比，讓許多農民心有戚戚焉，鄉長丘埔生則回應公所過去4年至少爭取四億的農路、護岸修繕經費，農路品質已大幅改善，任內也會持續提升鄉內基礎設施。

國姓鄉中潭公路重要橋樑育樂橋，橋樑基礎長期遭溪水沖刷及多次災害侵襲，已經嚴重裸露，連帶影響墩柱穩固，危及橋樑與通行安全，公路總局進行橋樑基礎、墩柱改建，預計明年2月完工，基於工程需要，包商特別開闢河床便道，寬敞平整的路面引起農民熱烈討論。

鄉代黃建勳即在臉書PO文，強調自己也是農民，正值枇杷產期，很多農民跟他一樣，採收的枇杷得挑、得搬，再用機車小心翼翼運下山，因為農路狹窄陡峭，雨季災害泥濘濕滑，根本無法運輸，反觀明年2月完工就要拆除的育樂橋工程河床便道都蓋得美輪美奐，讓農民看了超心酸。

也有農民回應不求幾百萬、幾千萬的建設經費，只求政府將農民每天使用的農路做好，讓農產品能方便運下山，那麼豪華的河床便道都在做了，農民的要求真的不過份。

無端「中槍」的公路總局南投工務段則解釋，河床便道供大型機具進出，避免行駛平面道路影響社區居民，同時鋪設水泥路面，避免揚塵製造空污，都是為周邊交通安全、環境設想。

鄉長丘埔生則回應，過去4年除了公所本預算，透過上級水保局、河川局補助農路、護岸修繕經費逾四億，縣府也積極改善，鄉內農路整體品質有顯著提升。

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