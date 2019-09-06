職場「大數據」能力夯 11月舉辦首場國際認證考試

2019-09-06 16:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕資訊科技應用越來越深且廣，各行各業如加入大數據分析，營運可望更可準確，擁有大數據能力者在職場上無往不利，台灣人工智慧發展學會上月與亞太地區6國達成合作協議，將於11月舉辦全台首次獲國際認證「數據分析師」證照考試，未來透過證照可向合作國家申請時甚至就業。

台灣人工智慧發展學會表示，8月時在APRC （Asia Pacific Research Committee） 高峰會上已與亞太區域6國達成實習暨就業合作承諾協議，未來如經考試認證擁有BDA數據分析師證照，同時也擁有英文托福500分以上，或日文，韓文的中級鑑定證書，即可向兩岸，以及日本、韓國、泰國、馬來西亞、蒙古等各國企業申請實習或就業審核推薦。

台灣人工智慧發展學會也說，台灣大數據權威，同時為人工智慧發展學會理事長的謝邦昌教授，在達成協議後就立即取得台灣首位「BDA高級數據分析師」證照，他鼓勵民眾，取得大數據師證照的金鑰，也就開啟前進全球國際企業大門，對就業有很大幫助。

關於考試認證相關細節，台灣人工智慧發展學會指出，首次考試將於將於11月23日在台灣輔仁大學舉行，自本月十10日起開始報名，分初、中、高3種級別，也是唯一採用繁體中文考試的兩岸證照，凡是大學相關科系三年級以上、大專畢業或從事相關行業人才均可報考。

初級考試項目包含初級數據分析法、EXCEL、大數據技術概論、R語言；中級考試項目包含中級數據分析法、大數據技術原理及應用、Python數據分析、SQL數據庫應用；高級考試項目則包含高級數據分析法、大數據分析建模、文本數據分析與挖掘、以及地理數據分析。

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