羨慕！日公司徵人祭出六日、週三休 社長：提升工作成效

2019-07-20 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本「600株式會社」主要經營無人便利店，社長久保溪日前在推特發招聘文，引發網友熱烈討論，4天已破20萬人按讚。內容指出，公司一週除了六日休，星期三也放假，而這項安排能讓員工在工作時更有動力，因為每天上班都會抱著「昨天已經休假了」、「明天又能放假了」的心境。

久保溪表示，雖然沒有確切的統計數字，不過在引進這項做法後，自己和有些員工都認為工作成效有提升2至3倍。

此文一出，許多日本網友紛紛在底下留言詢問細節，表示「真好，希望可以用我」、「太棒了，真的真的太棒了」、「真想在這樣的優良公司工作」、「我的工作也是六日和週三休假，真的會讓人身心活得很寬裕。多餘的時間能讓人做更多事，像是買東西或是去美容院、做指甲彩繪等等」。

不過，也有人質疑：「雖然覺得很好，不過公司只經營2年還看不出什麼呢。如果這個待遇在多年之後還能維持才叫沒問題」另外有人提問，工時減少是否薪水也會相較低廉？會不會需要加班？久保溪回答，薪水不會特別減少，而平時也幾乎不會有需要加班的狀況。

弊社が採用してる水土日休みの週休三日制なら、毎日が「休日」か「休日明け」か「休日前」なんです。これって凄くないですか？



ちなみに明日は水曜だから休み！だから、全力で今日も頑張るよ！仕事やり切るよ！ pic.twitter.com/81N3miYTyw — くぼけー / 無人コンビニ600 （@keikubo） 2019年7月16日

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