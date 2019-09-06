「通靈少女」帶動熱潮 拍攝地汐止濟德宮將建新廟

2019-09-06 12:03

〔記者林欣漢、何玉華／新北報導〕台劇「通靈少女」第二季將於10月6日晚上9點在公視首播，配合拍攝的汐止濟德宮因結構損壞嚴重，將於12月7日（農曆11月12日）舉行新廟動土典禮，未來除了新媽祖廟，還有美食街、香客大樓，濟德宮主委許仲辰說，希望為蛻變中的老街，增加一處薪傳文化的亮點。

汐止濟德宮已有180餘年歷史，是汐止媽祖信仰中極具代表性的宮廟，主祀的粉面軟身媽祖高1.5公尺，是新北少見的軟身神尊，手腳能移動，廟中還有兩對歷史超過150年的石柱，包括正殿建造於清道光27年（西元1847年）的點金柱，西廂註生娘娘殿的中石柱建於咸豐八年（西元1859年）。

許仲辰表示，這些具歷史價值的石柱，未來都會配合新廟的建設持續傳承下去。另外，不同於一般將「柳將軍千里眼」及「桃將軍順風耳」安奉在媽祖神像旁，濟德宮是另做神龕安奉，且順風耳將軍以膚色取代紅色金身，與眾不同。

許仲辰說，以前濟德宮廟址在現址正對面的停車場，國民黨政府來台後才搬到現址，濟德宮媽祖歷經納莉、賀伯颱風等水患，寺廟結構破損不堪，要用鋼樑支撐結構安全，地方上一直有重建的聲音，也是濟德宮管委會的期望。

不過，3年來許仲辰與廟方人員請示上千次，卻一直得不到聖筊，許仲辰說，前陣子他得到媽祖「千里想、萬里決、一點心」的提點，現在看來應該是媽祖要透過「通靈少女」讓濟德宮讓更多人認識，而上億元的重建經費也募到「頭期款」了，另外，濟德宮後方廣達3000坪的「公八公園」預定地，閒置已久，市長侯友宜今年4月來視察時，也指示相關單位進行通盤規劃，整個區塊將在3到5年展現不同樣貌，媽祖可能是看時機成熟了，才會在今年允諾重建。

有趣的是，濟德宮媽祖廟的重建，不僅動工日期是擲筊決定，被委託設計的建築師林貴榮，也是經由媽祖聖筊同意，林貴榮曾在新北市改制前擔任板橋市副市長，他表示，全世界那麼多媽祖廟，山不在高、有仙則靈，未來的新媽祖廟，將以不同角度詮釋，把整座廟宇擬人化（媽祖化），訴說媽祖慈航普渡的故事，把建築藝術和宗教聖傳做完美的結合，成為一座療癒人心的心靈殿堂。

另外，中秋節前夕，汐止濟德宮將於7日晚上6點舉辦博狀元餅聯歡晚會，有北管表演、歌手林垂立演唱及卡拉OK、摸彩活動，有機會抽中小米手機、咖啡、烤麵包機等獎品。

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