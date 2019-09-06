美濃國中「美中時代」首登世界級劇院衛武營演出 博得滿堂采

2019-09-06 09:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市美濃國中推出「美中時代」，首登全球最大單一量體劇院的衛武營國家藝術文化中心，更創下票房完售紀錄，成為第一個在世界級演藝廳獨立製作劇場表演的國中團隊，現場博得滿堂喝采，開創歷史新頁。

美濃國中自2016年起開創了不間斷的「美中時代」，到高雄市立文化中心至善廳演出「美中時代」，從單純為美濃青少年學子創造更多元學習經驗的初心出發，成為南台灣第一個以劇場方式呈現青少年表演藝術展演活動，且全場以「客語」演出，更是青少年藝術展演活動一項創舉。

校長利文鳳表示，「美中時代」在衛武營登場，票房創下完售紀錄，800、900名關心美濃客家文化的民眾蒞臨，成為師生演出的重要推手，對所有參與演出工作的師生最大鼓勵，也是美濃國中投入許多心力，籌備演出工作的最大期盼。

利文鳳指出，「美中時代」已向外拓展，讓美濃鄉土的溫暖與芬芳、美濃客家文化藝術之美、活力四溢的青春歲月，讓「美中時代」成為彼此共同共享的美好經歷，這也就是「美中時代」的核心意念與價值。

值得一提的是，美濃國中客家藝文團隊連續8年蟬聯高市國中學生客語說唱藝術比賽中打嘴鼓組冠軍；在客家委員會全國中小學客家藝文競賽總決賽中，締造客語戲劇類國中組全國四連霸的歷史紀錄，戰績輝煌。

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