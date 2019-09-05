小鎮旅遊結合國家級音樂表演吸引遊客 國台交將赴八斗子漁港演出

2019-09-05 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為將台灣小鎮文化推廣至全世界，交通部觀光局首次與文化部國立台灣交響樂團合作，將從9月7日開始，舉辦一連串的小鎮音樂會，讓國際級音樂走出音樂廳，飄揚至台灣各小鎮。

交通部長林佳龍表示，最近擴大國旅秋冬遊大家都很有感，經濟部加碼推住宿送200元消費抵用券，可以到全台夜市、商圈消費，促進庶民經濟。此外，大家也希望觀光旅遊體驗能有文化藝術體驗，這次小鎮音樂會活動，就可搭配秋冬遊盛大推動。

林佳龍表示，現在觀光局每年都會有旅遊主題，今年是浪漫小鎮漫遊年，觀光局挑選30個小鎮，客委會也加碼10大客庄，鼓勵大家去觀光旅遊。林佳龍說，觀光局原本只有經費讓小鎮能改善設施、幫忙行銷，他上任後就想到小鎮旅遊可結合國台交，因為他們每年都會下鄉去表演，很受歡迎，經過跨部會合作規劃現在終於成行，還可結合秋冬遊補助。

林佳龍說，他希望每年旅遊主題不要是放煙火式，今年有40個經典小鎮，有些能有持續性計畫，讓小鎮觀光能結合地方創生滾動式發展；經過觀光局幫忙把小鎮觀光特色整合，像是融入地方文化藝術團體、農特產、民俗宗教等各式各樣在地特色，以後行銷小鎮旅遊、吸引遊客前往時就能持續使用。

觀光局表示，今年小鎮漫遊年希望以各小鎮在地特色，吸引國際旅客來台深度體驗臺灣小鎮的觀光魅力。為吸引觀光客到訪小鎮，觀光局規劃舉辦系列音樂會，讓國家級的交響樂聲，帶領旅客進到各特色小鎮中。活動將邀請超過75位演奏家，分別在基隆、宜蘭的小鎮舉辦大型音樂會，及在各國家風景區轄內小鎮舉辦11場小型銅管五重奏快閃演出；以國家級的表演，結合小鎮的地景、文化，讓參與者體驗觀光、文化與音樂活動。之後觀光局並規劃將錄製小鎮音樂會影片，透過影音宣傳將小鎮特色推廣至國際，吸引更多國際旅客到訪，深入體驗台灣小鎮的美好。

觀光局表示，後續兩場大型戶外音樂會，將分別於9月7日及12月7日晚間7點，於基隆中正區八斗子漁港及宜蘭市宜蘭運動公園舉辦，邀請民眾一起在特色小鎮的環境中，共同體驗國家級的音樂響宴。

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