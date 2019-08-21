石門水庫八條運動遊程新玩法 300名額搶先體驗

2019-08-21 20:51

［記者陳恩惠／桃園報導］桃市府觀光旅遊局今天舉行「石門水庫跨域亮點計畫 運動Fun漫遊」宣傳會，和經濟部水利署北區水資源局合作，推出全新石門水庫旅遊模式，8條1至2日旅遊行程，結合運動及低碳深度旅遊，打造獨具特色主題行程，包括戀愛交友、親子樂活、國民旅遊、單車輕旅行／深度遊、慢跑解謎和盲旅等不同主題，內容相當豐富有趣，自即日起網路全面開賣，活動從8月底至10月底，每人3990至395元不等費用，超過300個名額搶先體驗。

觀光旅遊局長楊勝評說，運動觀光是當今相當有吸引力的主題旅遊之一，「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」整合全域資源特色，凝聚成觀光休閒的附加價值，主打「運動你的故事─石門水庫」為品牌形象，新型態的八條運動旅遊行程，結合慢跑、單車、路上衝浪和攀樹等項目，各行程設計內容包含卡路里消耗熱量，讓民眾選擇喜愛的運動來瘦身。

這八條行程分別是：串聯陸上衝浪運動，站上滑輪浪板利用划槳往前溜的「逐浪後池好食光」、「拍拍水庫踏風趣」可一次蒐集石門水庫十大打卡熱門景點，恣意踩踏單車一窺水庫秘境、「石門水庫戀鐵馬」邀單身男女來場水岸約會，單車遊湖後換乘遊艇漫遊、「撐壩水庫跟風去」沿著水庫旁的環湖公路往上游騎到阿姆坪，挑戰全台水庫唯一登壩坡、「慢跑尋寶水岸遊」和「樂活山水踏青趣」都是以慢跑方式，享受自然芬多精。

至於盲旅是個新旅遊型態，「騎景水庫樂解謎」規劃另類玩法，出發前領取解謎包，跟著提示尋找下一站地點，未知的石門水庫大冒險處處是驚喜，四人成行更優惠好玩，不妨來嘗鮮挑戰；「樹梢探險生態遊」則是二日遊行程，親子共同探索未知的樹梢領域，在阿姆坪上方居高俯瞰昔日遠東最大的石門水庫，融合護樹環教與攀樹課程，透過生態環境教育，留下難忘的親子旅遊回憶。

據悉，今年底溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站將完工，民眾到石門水庫可搭乘低碳電動遊園公車至服務中心，整合「停、轉、乘、玩、買」多元服務體驗，特別的是，大溪區溪洲觀光服務中心暨低碳轉運站榮獲「2018國家卓越建設獎」金質獎，站體設計別具巧思，是綠色運輸示範區重要的一環，可串連溪洲到月眉景點，打造多元遊憩休閒廊帶。

八條旅遊行程已在網路上架開賣，民眾可到臉書粉絲團「運動Fun漫遊」查閱活動時間和內容，同時到連結的活動通、川流旅行社、戀愛大學以及晨心旅行社選購喜歡的運動賞景兼觀光的遊遊行程。

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