行政院救觀光 將對旅宿業者提紓困機制

2019-08-30 17:37

〔記者李欣芳／台北報導〕因應中國限縮觀光客來台自由行對國內旅遊業者的衝擊，同時為開發新客源，行政院政務委員張景森29日召開跨部會會議決定，因應旅宿業者融資需求與困難，交通部將邀集財政部、經濟部、金管會與銀行公會共同研商，提出整體性紓困機制與通案處理原則，讓銀行給予優良旅遊業者還款寬限期，以及核給新貸。

會中也決定由交通部研議從觀光發展基金匡列一定額度，委請中小企業信用保證基金，辦理旅宿業者新申請貸款的信用擔保。

至於在免簽期限延長部分，現行試辦泰國、菲律賓及俄羅斯民眾來台旅遊免簽措施，並於每年檢討一次，為提升當地觀光旅遊業者組團來台的規劃便利性，促進來台旅遊，張景森於會中指示研議調整為3年檢討一次，由外交部領務局檢視今年試辦免簽的執行情形，於明年6月底前提送延長至3年的評估意見至行政院。

中國限縮觀光客來台自由行，由於預估台灣下半年觀光客恐減少，張景森昨天傍晚召集外交部、交通部、內政部等相關單位，召開跨部會促進觀光會議，研議放寬免簽及提升國內觀光品質等措施。

至於印尼與越南是否開放來台免簽，基於這兩國來台逾期居留的情形還是偏多，會中決定暫時不宜免簽，但將簡化「觀宏專案」團客來台的申請流程，由觀光局駐外辦事處審核後，直接送外交部駐外館處核發簽證，省去送回台灣觀光局本部的程序，估計可節省約2週作業時間。

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