台南拚國際觀光 市公車將直達小港機場

2019-08-20 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南爭取自由行旅客，將首度開闢市公車直達高雄小港機場，票價預估150元左右，希望能夠在明年春節前上路。

南市交通局說，台南─小港機場快線，原則上規劃路線小西門（大億麗緻/晶英酒店）─台南火車站（南站）─香格里拉飯店─台糖長榮酒店─86快速道路─國道1號─高雄端交流道─中山四路（高雄市）─高雄小港機場，未來得標的客運業者可以再自行評估設站。

南市交通局表示，營運時間每日4時30分至23時30分，每日至少往返8班車次，票價預估150元左右。

由於一般民眾包車共乘到小港機場，每人350元左右，若兩人包計程車至少要1100元。交通局樂觀期待有客源需求市場，而且因為行駛高速公路，乘客都要有座位，售票方式提供預約訂票機制並管控班次搭乘人數上限，時程約1小時左右。

南市交通局說，這條路線主要是配合觀光旅遊拓展計劃，類似「觀光巴士」，但納入市公車經營路線，業者開辦初期無法損益平衡，將由南市觀光旅遊局編列市預算補貼。

這條「台南─小港機場快線」新路線，市府已公告徵選業者經營，公告期限至9月2日，未來得標的客運業者有6個月籌辦期。交通局說，希望能趕在明年春節前上路。

南市觀光旅遊局表示，多元管道行銷台南，持續推動「在海外，遇見台南」成立海外送客據點，與全國主要送客旅行社合作設計新國際遊程與獎勵之外，同時闢駛台南-小港機場快線，台南大阪航線促銷活動等，便利國際自由行遊客到訪台南。

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