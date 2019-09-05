稽查學生交通車 竹南1輛8人座擠11學童

2019-09-05 11:31

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為保障學童上下學安全，苗栗監理站於4日會同苗栗縣警察局交通隊組成聯合稽查小組，稽查竹南地區接送學生的娃娃車及交通車14輛，其中1輛8人座擠了11學童，1幼童專用車違規載運7歲以上學童，另1輛課後輔導專用車改裝座椅，都開單告發。

苗栗監理站表示，除了在開學期間辦理擴大稽查外，每月也固定排班針對苗栗縣轄內國小學童及高中交通車執行聯合稽查，請家長們挑選課後輔導班時多加留心孩童接送運具的安全性，共同守護學童乘車安全。

苗栗監理站與苗栗縣警局交通隊及教育處聯合稽查課後輔導專用車，昨天中午在竹南地區，攔查課後輔導車12輛，幼童專用車2輛，計14輛；舉發課後輔導車加裝座椅違規1件，載運人數超過規定數額1件，幼童專用車載運人數超過規定數額1件，合計違規車輛3輛，違規舉發單3張。

苗栗監理站副站長邱垂章表示，幼童接送車是根據7歲以下幼童設計規範，包括座椅的深度與間距都有嚴格規範，僅適合載送2歲以上、未滿7歲兒童，並不適宜拿來載送國小學童；路邊稽查常見超載及車輛座椅改裝等違規情形，對於學童安全影響甚大。

苗栗監理站呼籲家長應關心學童課後照顧服務班、短期補習班接送學童車輛的合法性及安全性，督促業者應使用合法交通工具接送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法