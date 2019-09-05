高雄捷運「黃線」有進展 今晚起舉辦4場說明、公聽會

2019-09-05 11:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線可行性研究報告書已經行政院核定，高市捷運局依法令規定將召開說明會、公聽會共4場次，第一場今晚7點在鳥松區公所舉辦，歡迎對市民踴躍參加。

4場次說明會與公聽會，時間地點如下：鳥松區說明會9月5日19:00到21:00在鳥松區公所；鳳山區說明會9月11日19:00到21:00在高雄市議會簡報室；三民區說明會9月18日晚上19:00到21:00在三民公園老人活動中心；黃線綜合規劃公聽會9月21日下午14:00在苓雅區公所11樓大禮堂。

高市捷運局說明，黃線系統屬前瞻基礎建設軌道建設計畫範疇，108年5月24日獲行政院核定黃線可行性研究報告書，核定計畫總經費1440.79億元（包括中央補助及地方負擔）；捷運黃線係接續高雄捷運紅、橘線後，第三條地下捷運系統，與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

高捷黃線可連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖地區，及三民、鳳山、鳥松、新興、苓雅及前鎮等行政區，6區人口共約116萬人，屬重要旅次據點，可提供都會核心區間的便捷密集大眾運輸服務，提升整體軌道運輸效益，實現大高雄多元化的大眾運具發展。

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