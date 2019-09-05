「蛤仔麵王子」愛唱歌！自掏腰包推創作專輯

2019-09-05 00:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛唱歌的「蛤仔麵王子」王俊清曾勇闖「五燈獎」拿下五度五關，他原本做總鋪師，後來回彰化秀水老家接手母親的「安溪蛤仔麵」，但是對唱歌難以忘情，今年自掏腰包推出全新創作專輯，作為自己40歲的圓夢大禮！

王俊清說，他從小就喜歡唱歌，在台中清泉崗當空軍時，報名參加老字號節目「五燈獎」，沒想到，一路過關闖將，以五度五關拿下「五燈之星」；前幾年又難忍技癢，報名參加三立「超級紅人榜」，也衛冕14關。

而「一手拿麥克風、一手拿鍋鏟」的王俊清，從學生就在牛排館、餐廳打工，念的是電機，卻發現自己對於餐飲更有興趣，最後還在台中神岡經營餐廳，以外燴、辦桌為主，但因為聽到母親吳鑾英以年紀大了想收掉老家的麵店，讓他決定回家鄉接手麵店。

王俊清說，麵店工作看似簡單，但整天忙著團團轉，但他仍然無法忘情唱歌，他看著網路教學影片自學鍵盤，就這樣作詞作曲，在老婆王靚霏支持下，決定自掏腰包推出首張個人創作專輯，主打歌就是寫給親愛爸爸王耀男的「阮的爸爸」，寫出父子之間話少情濃的關係，連所拍的音樂錄影帶，都是以秀水家鄉為拍攝背景。

王俊清說，在數位時代自費推出獨立製作的個人專輯，就是因為愛唱歌的初衷，感謝村長莊幸福、叔公王志鴻到代表陳鑲萍等人一路走來默默鼓勵，讓他可以一圓出專輯的夢想。

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