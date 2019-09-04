高市「忘憂森林」魚虎入侵 國二生志工移除20多隻

2019-09-04 23:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市河川、公園出現許多外來入侵魚種，以「忘憂森林」聞名國際的大東濕地公園，近來因魚虎入侵，造成生態浩劫，普門中學國二生易秉軒擔任志工，協助移除20多隻魚虎，可貴的是，他多年來到蓮池潭等地，自發性移除許多外來入侵魚種，為生態盡一份心力，令人感動。

高市河川、公園出現許多外來入侵種，包括魚虎、琵琶鼠魚等，尤以魚虎數量很多，目前難以估計，包括洲仔濕地公園、鳳山溪、鳳山水庫、林園大排均可見蹤影。

農業局表示，魚虎也叫泰國鱧，主要分布於熱帶亞洲水農田水域，原始分佈區域在巴基斯坦至泰國及中國南部，魚種被引入世界各國後，已形成許多負面生態衝擊，在台灣分佈可能已遍布全島。

農業局指出，魚虎屬於掠食性魚種，食性組成包含魚類、蝦蟹、水生昆蟲、兩棲類、爬行類等，幾乎涵蓋水域所有生物及部份陸域生物，對台灣水域本土生物的衝擊非常嚴重。

大東濕地公園以「忘憂森林」聞名國際，近來也受到魚虎入侵，因公園生態池與曹公圳水源流通，魚虎穿梭其中優游自在，造成魚群生態浩劫，威脅本土魚種生存，令地方民眾感到憂心。

附近住戶自發性組成大東公園志工隊，經市府養工處委託移除，由於普門中學國二生易秉軒經常到公園遊玩，隊長林南勝獲悉他喜歡釣魚，也經常到蓮池潭等地，移除外來入侵魚種，請他幫忙移除公園內魚虎，維護自然生態環境。

易秉軒熱心擔任志工，平時住在佛光山求學，只有放假才會回家，但他堅持為生態盡一份心力，假日到公園可見他的蹤影，觀察追蹤魚虎的動態，迄今已移除20多隻魚虎，深受地方肯定。

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