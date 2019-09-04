企業家曾崧正遺愛人間 家屬代捐2輛救護車

2019-09-04 18:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市企業家曾崧正一生熱心助人，尤其熱衷警、消公益，3年前曾捐贈救護車給新竹縣消防局，原訂今年8月再捐贈2輛價值750萬，配備12導程心電圖，心腹復甦功能的救護車給彰化縣消防局，未料因病撒手人間，家屬繼承遺願，在今天舉辦的告別式中辦理捐贈儀式，延續曾崧正慈悲助人精神，也為緊急救護生命，盡最後心力。

曾崧正為地方聞人，年輕時於美利達公司工作，後來經營建築建材批發事業有成，擔任過僑信國小家長會長、文興高中家長會長、員林青商會會長與員林警友會辦事處主任等，積極參與公益事務、但近年曾崧正健康出現狀況，今年8月4日不敵病魔辭世，享年55歲。今天的告別式暨捐贈儀式，由彰化縣長王惠美帶領消防局警義消同仁到公祭會場致哀、接受捐贈並致贈感謝狀，表揚善行義舉。

「取之於社會、用之於社會」，王惠美致詞時說，救護車救護次數有年年增加傾向，顯示救護器材使用頻繁，耗損多，去年11月曾崧正得知永靖、大村消防分隊救護車老舊，亟欲汰新，二話不說，話，馬上打造2台配備最新儀器包括12導程心電圖、心肺復甦相關器材的救護車捐贈，她希望消防人員善用這兩輛救護車，除了保護鄉親生命安全，也發揚捐贈者遺愛社會精神。

曾崧正家屬表示，為紀念母親，曾崧正還特別將捐贈車輛命名為「愛蓮2號」及「愛蓮3號」，原訂8月中救護車改完裝後捐出，卻突然仙逝，家族為完成他的遺願，選在告別式當天舉辦捐贈儀式，透過救護助人，繼續回饋鄉里、造福人間。

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