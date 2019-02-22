兒交通意外驟逝…他化傷痛為大愛 4年捐2部救護車

2019-02-22 16:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕企業家毛志成、林玉芬夫婦的長子，因為突然的交通意外過世，一時晴天霹靂，讓他們無法接受事實。但夫婦倆熱心公益，逐漸走出傷痛，更將自身的別離之苦，轉化為社會大愛，4年捐贈2部救護車，幫助更多陷於危難的人。

祿將電機企業的董事長毛志成夫婦今天再度以子之名，將救護車「吉瑋2號」捐給台南永康區的大橋消防分隊，台南市長黃偉哲代表受贈，上百人觀禮，場面溫馨。

7年前，即將成為律師的毛志成長子，騎機車到菜市場買便當，卻發生交通意外，不幸喪命，接獲噩耗，夫婦倆失去摯愛，心碎、悲痛不已。

2015年3月，毛志成夫婦捐贈「吉瑋號」救護車給永康消防分隊，以實質的公益行動，有意義地傳達思子之情，關懷社會上更多的人。

吉瑋號服務迄今，總出勤、送醫數高達1萬4000次，展現滿載的救護能量，而今天再捐出設備更精良的吉瑋2號，由黃偉哲正式啟動，毛志成說，猶如觀音菩薩也將別離、難捨的眼淚化為甘露，繼續灑愛人間。

毛志成致詞時，提及傷心往事，林玉芬一度掩面哭泣，但他強忍淚水，強調就是有愛，因此在別人的真實需要中，看到了自己的責任，特地捐贈救護車，造福社會大眾。

洪謝梅今天也同時捐贈自動心肺復甦機（LUCAS），指定配備在吉瑋2號上，加上台南市消防局自編預算首購的到院前多功能生理監視器X-SERIES，可針對心肌梗塞病患，即時提供12導層進行判讀，加速醫院的搶救。

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