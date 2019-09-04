房東拒提供身分字號致無法申請租金補貼 最高可罰30萬

2019-09-04 09:33

〔記者黃欣柏／台北報導〕單身青年及新婚育兒租金補貼方案近日正式上路，對於有民眾擔心房東不願提供身分證字號，導致無法申請，內政部今表示，身分證字號主要是用來查明是否有偽造不實、向直系親屬承租等問題，並協助房東辦理公益出租人租稅優惠，若房東不願於契約中載明身分證字號，且經要求改善仍不載明，將可依「消費者保護法」處3萬至30萬元罰鍰。

內政部指出，根據「公益出租人資格認定作業要點」，房東將房子租給租金補貼戶，即可成為「公益出租人」，享有每屋每月租金收入最高1萬元的綜合所得稅免稅，此外房屋稅可適用自用住宅稅率1.2%，地價稅也適用自用住宅用地稅率千分之2，目前已有16個直轄市、縣市政府配合訂定。

內政部表示，今年度的租金補貼計畫戶數共6萬5963戶，而截至8月30日止，申請戶數已高達9萬1254戶。事實上，在政府大力宣傳公益出租人政策下，政府每年都核發5到6萬戶的租金補貼，顯示有不少房東願意協助房客減輕居住負擔，共創雙贏。

內政部也說明，根據「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」及「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」規定，契約中應載明房東及房客姓名、身份證字號及戶籍地址等資訊，房客可依規定要求房東於租約中載明身分證字號，違反規定且經要求改善而仍不載明者，將可依「消費者保護法」規定，處3萬至30萬元罰鍰。

內政部表示，未來將會持續加強宣導，讓民眾了解政策美意，此外也要提醒民眾，目前住宅租賃契約已規範房東向房客收取的每度電費額度，不得超過台電夏季用電量最高級距金額，基於契約自由原則，房客在簽約前應先了解電費收取情形。

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