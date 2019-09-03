農科擴建預計年底完工 產值上看180億元、再添3500工作機會

2019-09-03 20:38

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會農科園區總投資金額今年達103.76億元，引入百家廠商，已創造2500人就業機會，園區籌備處主任張淑賢表示，園區擴建工程預計今年底完工，未來將可創180億元產值。

張淑賢指出，農委會農業生物科技園區是全台240多個產業園區中，唯一以「農業」為發展主軸的產業聚落，在新農業政策帶動下，從研發、行銷及人才培育等面向多管齊下協助企業提升競爭力。

張淑賢表示，近2年農科園區以每季新增超過百位就業人口的效率快速成長，形成105家農企業群聚，園區內共有6大產業聚落，包含天然物加值、水產養殖生技、生物性農業資材、禽畜生技、生技檢測及代工服務、節能環控農業設施等等，總投資額今年已達103.76億元、總就業人口約2500人。

園區擴建工程預計今年底完工，張淑賢指出，因應企業用地需求，已取得周邊台糖公司約165公頃土地，預計今年底完工，農科園區基地總面積將達近400公頃，容納進駐企業投資設廠總家數將成長為180家，就業機會可望達到6000人。

農科園區也針對相關需求提供專屬科專補助計畫，園區表示，去年補助13件計畫案，協助企業投入番石榴葉萃取物化妝品、動物疫苗佐劑、山苦瓜機能性食品開發等不同領域研究發展，至於研發能力仍待提升的企業，農科園區已整合國內30多所大學院校及研究單位，建立11個不同領域、超過300名專家學者的資料庫。

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