3個多月淹4、5次！ 大里民怨建商斷水路

2019-09-02 21:35

〔記者陳建志／台中報導〕大里區西村路1巷內住戶，因附近一處建案工地將原本的排水路截斷，每逢大雨排水不及，造成雨水從屋後、門前灌入家中，昨天下午一場大雷雨，住戶家中又淹水，因3個多月來已經淹水至少4次，民眾苦不堪言，市府相關局處今天會勘後，要求建商10月中前闢設排水通道，解決淹水問題。

大里大明里長黃顯堂表示，西村路1巷內約2、30戶的住戶，從今年520大雨開始，只要下大雨家中就淹水，全部家當都泡水，但因積水高度僅1、20公分，未達50公分無法請領補助，民眾苦不堪言，昨天下午2點多，大里又下起大雷雨，沒多久西村路1巷又淹水，因3個多月來已經淹水4、5次，民眾抱怨連連。

一位鄭姓住戶指出，西村路1巷過去曾淹水，但至從在巷子中間闢設排水溝後，已經多年未出現淹水，沒想到一旁的空地今年建商大興土木蓋房子後，將原本的排水溝阻斷，造成雨水無處宣洩倒灌，現在只要下大雨家裡就淹水，大家淹到都怕了。

大里區長鄭正忠表示，昨天傍晚得知這裡又淹水後，昨晚就和民政局長吳世瑋一起到場勘災慰問，今天市府都發局、建設局、公所等單位到場會勘，發現確實是建商施工阻斷排水通路，都發局立即請建商在10月中旬前恢復原有排水渠道、建置新排水溝，建商則答應從中興路2段671巷30弄兩旁闢設兩條排水溝，銜接671巷的排水道，解決該處淹水問題。

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