一萬五千粒海膽苗一夜「失蹤」 農漁局提出說明

2019-09-02 19:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬糞海膽進入禁採前夕，澎湖縣長賴峰偉領軍，大動作在烏崁保護區放流15000粒海膽苗，但翌日澎湖海洋志工隊陳盡川下海觀察，卻發現海膽苗一夜之間全數「失蹤」，引發外界爭議，澎湖縣政府農漁局為此提出說明。

澎湖縣政府農漁局表示，烏崁海膽苗放流地點選擇為當地里民依多年觀察該區域馬糞海膽分布所提建議。依據澎湖水產種苗繁殖場養殖經驗，馬糞海膽稚膽晝伏夜出之習性明顯，且因放流需要進行挑選、運輸等作業，會造成海膽壓迫，躲藏狀況會更明顯，故短時間內進行放流成效調查，較不宜。

另外水產種苗繁殖場為提高放流之活存率，放流當日以海膽最愛的馬尾藻及石蓴作為緩衝物，避免海膽在狹小空間所造成更大的緊迫，放流時海膽會附著於馬尾藻及石蓴上在保護區內緩緩擴散。由於馬糞海膽的生態習性，相關研究報告不多，據日本學者研究指出其移動距離每分鐘可達90公分，其移動速度算快的，加上放流後，以碎石子作為掩蔽躲藏，故不容易看到。

同時根據陳盡川所述水產種苗繁殖場2-3年前於烏崁保護區所放流之馬糞海膽，迄今還依舊可見，可見烏崁保護區，有發揮保護的作用，該保護區仍可作為海膽放流地點。而馬糞海膽大量放流始於近2-3年來，相關放流成效評估亦持續調查中，未來農漁局會持續調查，希找出一套可行的作業模式。

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