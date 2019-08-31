馬糞海膽禁採前夕 澎湖縣府放流幼苗復育

2019-08-31 20:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕為期2個月的馬糞海膽殺戮悲歌，即將在9月1日畫下句點，澎湖縣政府趕在禁採前夕，由縣長賴峰偉領軍，到澎湖第一個社區自主性禁漁區的烏崁海域，放流1萬5000粒馬糞海膽幼苗，希望藉由烏崁成功的經驗，複製其他社區。

烏崁海域栽培漁業區為澎湖第一個由社區自主倡議成立，並依照漁業法劃定為禁漁區，以海膽為漁業資源管理對象的海域，縣府2017月5月23日依照漁業法劃設禁漁區，輔導社區成立巡守隊，結合岸巡人員落實執法，並由縣府水產種苗繁殖場放流海膽，是澎湖

社區自主管理漁業資源的範例。

這次放流數量計有體長2-4公分馬糞海膽種苗約1.5萬顆，預計1年後可達繁殖體型，農漁局將陸續再進行其他魚、介、貝類繁養殖及放流，藉以增裕海洋漁業資源量，提高漁民收入。縣長賴峰偉、馬公市長葉竹林、馬公市代會主席許國政、農漁局副局長林文藻、烏崁社區發展協會理事長黃健忠等人，都到場共襄盛舉。

「肯定烏崁社區自我管理自家海域資源的積極作為」，賴峰偉說，這次特地選在海膽公告禁捕前1日，會同社區巡守隊及當地村里民進行海膽放流，展現縣府在漁業資源上管理與復育同步進行，在資源保育與漁民生計上取得平衡。另外賴也關心放流經濟效益問題，希望農漁局提出完整的'培育成本、存放率及長成後經濟效益比較。

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