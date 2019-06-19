放流沙蟹苗 澎湖縣政府：可望創造4000萬產值

2019-06-19 20:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長賴峰偉揭櫫第二個百日新政，以活化海洋為主，除了改善內灣水質、打撈海底覆網及推動漁具實名制外，復育海洋資源也是重點，今日澎湖縣農漁局水產種苗繁殖場在青灣海域潮間帶，由賴峰偉領軍放流沙蟹苗。

俗稱沙蟹的「遠海梭子蟹」蟹苗1萬5千隻，由種苗繁殖場自行育成，今年進一步結合天然海藻及海草床資源，投放更多種類的蝦蟹及螺貝類，因此在蟹苗的培育，與水產試驗所合作於人工馬尾藻浮礁放流，成功建立稚蟹量產模式，未來將持續進行放流資源調查及成效評估，提升放流能量。

賴峰偉表示，目前澎湖已累積放流沙蟹苗約30萬隻，存活率約25%，預計1年後可達上市體型，約可創造1500萬元產值，將來以產官學合作方式，估計可創造4000萬元產值，沙蟹可成為澎湖觀光產業的指標性產物。海洋活化為百日新政的第二階段重點，並制定「海洋活化12支箭」等準則，進行漁具漁法的管制措施，同時持續推動海洋資源復育、沙蝦、沙蟹種苗放流等，讓海域及潮間帶生態豐富多元，落實海洋資源永續。

近年來澎湖縣農漁局種苗繁殖場積極培育各式經濟性種苗，如沙蟹、黃錫鯛、嘉鱲、海膽、水晶鳳凰螺等，活化海洋漁業資源，增進沿岸海洋資源種類，為澎湖海洋資源挹注新活力。

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