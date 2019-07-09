烏崁禁漁區保育戰 農漁局拍照評估

2019-07-09 20:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第一個社區自主保育的烏崁禁漁區，開辦3年以來，因無實際數據佐證，加上影響居民潮間帶漁業，引發地方正反2派意見激辯；縣長賴峰偉今日現場實勘，責令農漁局每年進行拍照記錄，提出實際數據平息地方爭議。

2016年烏崁社區發展協會理事長黃健忠號召社區有志之士，自主規範社區公約，規劃禁捕海域，並與農漁局合作，由農漁局委託水產試驗所澎湖海洋生物研究中心於烏崁沿岸海域進行調查，隔年公告劃設「烏崁海域禁漁區」，除一支釣漁法外，不得以任何方式在禁漁區內採捕水產動植物。

烏崁海域成立禁漁區，種苗繁殖場2016年進行馬糞海膽放流數量8700顆、2017年放流8000顆、2018年放流54140顆，主要放流地區為烏崁、七美海域。雖然水試所今年調查，烏崁禁漁區內之海膽資源量與外圍非禁漁區之海域相比明顯較高，年平均殼徑亦逐年增加，但海膽數量卻不如鄰近鎖港年產萬顆以上，懷疑逐波外流。

由於禁漁區也是當地潮間帶作業區，因此地方部分人士希望能開放婦女採集，將保育區移往蕭瓜海域；但黃健忠希望繼續堅持理念，並向縣長賴峰偉提出「復育、保育、培育」3項理念，繼續在烏崁禁漁區放流，並培育社區志工專業潛水執照，未來帶觀光客至潮間帶體驗、浮潛賞魚等，將收益回饋社區，使巡守活動在有經費支持下可永續行動，達到資源永續與社區營造雙贏效果。

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