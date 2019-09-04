火焰烤鴨128吃 台中業者巧思

2019-09-04 22:31

〔記者張菁雅／台中報導〕柴火火焰烤鴨1年多前在台中市北屯區松竹路開店，招牌的北京烤鴨每個月賣出逾千隻，最近又到西屯區、中科附近展店，不僅將烤鴨吃法升級，有128種變化，因為與火鍋名店「小肥牛」為同一集團，中科店也把「小肥牛」的招牌肥牛香辣鍋、酸菜白肉鍋納入菜單，滿足不同客人。

業者洪克良先後創立小肥牛、柴火火焰烤鴨，為了後者，他專程赴北京習藝2年，把北京著名的掛爐烤鴨技法帶回來，並在餐廳內打造一座磚窯。洪克良說，磚窯具恆溫、耐更高溫明火窯烤的特性，烤出來的鴨，皮脆、肉嫩、多汁，中科店的磚窯一次可烤32隻鴨，避免客人久等。

柴火的烤鴨採用宜蘭3公斤重的櫻桃鴨，為了去腥，洪克良獨創「13香秘法」的醃浸手續，櫻桃鴨醃浸後吊掛風乾，進冰庫冷凍5天才能進烤爐，以龍眼木慢火燻製55分鐘，鴨皮呈現焦糖色才出爐。烤鴨上桌時，會在桌邊進行「片鴨秀」，淋上君度橙酒點火，火焰除了帶來視覺震撼，也讓鴨皮更脆，入口帶有果香，口味更有層次。

洪克良表示，中科店的烤鴨做法和松竹店一樣，但吃法更豐富，鴨肉搭配荷葉餅外，還附上九宮格配料盤，有小黃瓜、蔥段、甜麵醬、白糖、椒麻醬、泡菜、芥末醬、橙汁脆薯及和風洋蔥，可以有128種吃法。而鴨架部分也有干鍋川辣、孜然風味、川味五更、和風嗆辣等8種吃法。

此外，中科店也將小肥牛16年的招牌名鍋肥牛香辣鍋、酸菜白肉鍋納入菜單，再加上醬蹄子、乾燒蝦仁、京醬肉絲、生菜蝦鬆、疙瘩牛三寶等近百道上海、江浙、川味料理，讓客人有更多選擇。

柴火火焰烤鴨 除了招牌的烤鴨，還能吃到火鍋、各式北方菜。（記者張菁雅攝）

小肥牛的肥牛香辣鍋在柴火火焰烤鴨也吃得到。（記者張菁雅攝）

柴火火焰烤鴨以磚窯烤出的鴨，皮脆、肉嫩、多汁。（記者張菁雅攝）

烤鴨上桌時有片鴨秀。（記者張菁雅攝）

柴火火焰烤鴨 口味受到消費者喜愛。（記者張菁雅攝）

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