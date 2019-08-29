天天吃好料》台中成真咖啡 在地限定繽紛餐點

2019-08-29 09:10

〔記者張菁雅／台中報導〕從台中審計新村起家的成真咖啡，以創意咖啡擄獲眾多文青、網美的心，成為打卡名店。成真咖啡近期插旗台中火車站，進駐大魯閣新時代購物中心樓展店，並推出台中在地限定的冒煙創意咖啡「茶染金栗」、橙香冰咖啡、彩虹飯，兼具視覺與味覺享受。

成真咖啡台中新時代店雖位於百貨賣場內，仍堅持不用調理包、現點現做、食材當天進貨，因此廚房就占了不少空間，且廚房開放式的設計讓製作過程透明化。

成真咖啡品牌行銷部經理李劼翰表示，成真咖啡結合創意咖啡及餐點，有豐富的菜色、口味非常好的咖啡，其中，台中限定的冒煙創意咖啡「茶染金栗」由世界級冠軍咖啡師一手設計，以烏龍茶及栗子調和出令人驚艷的味覺享受，品嘗時打開罩在透明咖啡杯的蓋子後，會冒出白色乾冰，同時飄出烏龍茶香，喝起來像蒙布朗。

成真咖啡也選用新鮮柳橙汁搭配美式咖啡，推出果香四溢的橙香冰咖啡，賦予咖啡全新感受，同樣只有在台中才喝的到。另一項明星商品「杜鵑」是亞洲創意義式咖啡得獎作品，底部是白桃、中間是洛神、上層是咖啡，將白桃的甜、洛神的酸及咖啡的甘苦味道融合在一起。

若想要用餐，可選擇彩虹飯，彩虹飯以彰化冠軍馥米分別加上紅麴、藜麥、薑黃，米飯本身有3種層次的組合，再搭配10種新鮮蔬菜，不僅顏色鮮豔，口感也相當豐富，彩虹飯的主食還有中卷、鯖魚、雞肉捲等多種選擇。

成真咖啡除了用心研發餐點，也不忘企業責任。成真咖啡董事長王國雄表示，成真咖啡是社會企業，希望以商業模式來解決社會問題，因此獲利的50％將捐助非洲潔淨水計畫，每年為缺水的非洲鑿井，解決當地水資源問題。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法