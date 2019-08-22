天天吃好料》台中「樂樂義式廚房」自然原味美食

2019-08-22 08:54

〔記者歐素美／台中報導〕5年級生的洪啟生，在餐飲界打滾17年，因旅行義大利，被「取之當地、食在當季」、充滿歡樂氛圍的義大利美食感動，希望提供一個同樣歡聚歡樂的空間，在台中市豐原區太平洋百貨公司8樓打造「樂樂義式廚房」，希望上門聚餐的民眾，品嚐到自然原味的義大利美食，也能「歡樂加倍」！

樂樂義式廚房，除了排餐、義大利麵，主打手工薄皮披蕯！洪啟生說，手工薄皮披蕯好吃，除了用料，麵粉很重要，樂樂義式廚房與廠商合作，由廠商「技術轉移」提供具有密碼的特殊配方麵粉，採用2種老麵團及來自日本與法國的4種麵粉，經過24小時的發酵，造就出獨特風味的麵餅，熱熱吃很酥脆，冷了吃一樣美味。

其中，太平洋總匯薄皮手工披薩，吃得到豐富的海鮮餡料；客家酸菜鴨胸披蕯，入口品嚐得到濃郁的3種起司味道及客家傳統酸菜風味，消費者吃了表示「真的很特別」，而且「鴨胸切得厚薄度剛好，搭配餅皮，吃起來真的很香」。 洪啟生說，客家酸菜要先用無油方式炒乾水份，再加油拌炒才會香，「很厚工」。

毒癮海鮮墨魚麵及毒癮海鮮番茄墨魚麵，也是店內招牌，前者醬汁濃郁、後者清炒有味，相同的是「辣得帶勁」，讓嗜辣的民眾吃了過癮又上癮。

雲朵麵包則是店內的隱藏美食，簡單的麵包，沾上夜間採收的橄欖油及杏仁粒與香料一起食用，細細品嚐麵香及夜橄欖的細緻香氣，是老饕的最愛。

洪啟生說，樂樂義式廚房就是要提供加倍的快樂，因為旅行義大利過程，發現強調自然原味的義大利美食，「取之當地、食在當季」，帶給民眾輕鬆、愉快的氛圍，而且各式各樣的披蕯，令人回味，因此希望帶回來跟大家分享，讓到訪的民眾也都能得到聚餐的快樂。

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