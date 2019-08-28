天天吃好料》豐原炙燒米腸 台味日式新吃法

2019-08-28 09:25

〔記者歐素美／台中報導〕7年級生陳家文畢業於弘光科大食品營養系，因喜愛料理，自己創業在台中市豐原區成功路擺攤，賣起「炙燒米腸」！一般大腸包小腸，就是以糯米腸包裹烤過的香腸，陳家文則加入日式吃法，以炙燒握壽司的概念，利用噴槍將糯米腸表皮烤得焦黃，再加上高麗菜絲，吃起來酥脆又爽口。

陳家文表示，當初創業時，考量太太許茗媛娘家從事豬肉販售，也自製香腸，而且豬肉都是當天宰殺直送的溫體豬，十分新鮮，食材來源沒有問題，和朋友合作自製糯米腸，開始販售「炙燒米腸」。

大腸包小腸的主要食材就是糯米腸及香腸，有的會加入鹹菜及小黃瓜，增加風味。陳家文參考一般市售大腸包小腸的作法，加入新鮮創意，讓自家賣的糯米腸吃起來，口感就是不一樣。

他以高麗菜絲取代小黃瓜，並以柚子醬取代傳統的鹹菜，再利用噴槍在糯米腸上炙燒，讓表皮有點焦黃，產生酥脆口感，搭配高麗菜絲吃起來，不油不膩，而且還有招牌七味粉、日式海苔、山葵椒鹽、檸檬椒鹽及印度咖里等多種口味可以挑選，他並自製獨門辣椒醬，成為許多老饕的最愛，每天下午3點開始販售至晚上7點，成為許多民眾點心的新選擇。

除了大腸包小腸，陳家文更自行醃製豬排，販售「炙燒米腸夾肉排」新吃法，喜歡豐盛一點的，也可以來個肉排及香腸雙拼。許茗媛說，有些女生不喜歡吃香腸，「炙燒米腸夾肉排」銅板價格就吃得到， 成為小資女的最愛，晚餐來一個，有菜有肉有飯，也有飽足感。

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