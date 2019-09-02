迪化街URS127重新開幕 盼活化大稻埕歷史街區

2019-09-02 18:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市迪化街URS127今上午重新開幕，不少大稻埕在地店家、居民熱情參加，未來URS127將以活化大稻埕歷史街區為主要目標，並且提供空間讓社區使用、協助當地辦活動，希望讓大稻埕越來越好。

台北市都市更新處在大稻埕的第一個「都市再生前進基地推動計畫」示範基地，位於迪化街中街的URS127，主要為政府單位提供空間，鼓勵民間單位進駐。都更處今年以考量URS在大稻埕轉型，重新甄選管理團隊，由大稻埕創意街區發展協會與大稻埕地方創生公司合作進駐。

大稻埕創意街區發展協會今上午在URS127舉辦開幕會，未來URS127一樓將舉辦長期展覽，加上一樓可從迪化街連結、通往民樂街，還可串連兩邊生活，二樓空間則讓提供社區使用，作為大稻埕知識庫，提供免費書籍讓民眾翻閱，不但有座位可坐，還能外借給關心大稻埕在地發展的組織、團體開會，並可短期借用給想在大稻埕創業的年輕人。

大稻埕創意街區發展協會打算將URS127用於活化大稻埕歷史街區，目前一樓展覽主要介紹大稻埕特色店家，像是販賣手工貼身內著的「樂芙莉」、有各國布品及手作課程的「欣合手創館」、主打以茶作甜品的「茶米露」、推廣在地特色香皂的「大春煉皂」、賣大稻埕限定文創商品的「大稻埕旅遊資訊站」等。

參加URS127開幕的大稻埕在地店家樂芙莉創辦人陳秉育指出，樂芙莉是在地布商轉型，以製作手工貼身內著為主，布更銷往不少各國知名品牌，相信URS127能夠串聯地方店家，創造更多可能。

大稻埕創意街區發展協會表示，希望民眾能夠對在地產業有所認同，因此將大稻埕在地傳統產業展出，展現多元店家特色，民眾也能透過展覽認識特色產業。

大稻埕在地建築師呂大吉表示，大稻埕現在面臨到不同的困境，包含觀光與在地生活衝擊、新舊產業衝突、歷史街區過度商業化等，他認為大稻埕現在偏重於商業發展，URS127作為公共、公益性質的空間，建立在地認同與信任，對未來正面發展有益。

呂大吉指出，URS127這次重新開幕，主要由大有里長許美智向市長柯文哲建議，市長交由都更處執行推動，本次改造更得到在地店家的支持與認同。

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