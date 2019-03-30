陪伴社區老人5年 迪化街「巷仔內」工作室熄燈

2019-03-30 00:44

〔記者楊心慧／台北報導〕大稻埕在地商人邱達平、建築師呂大吉與屋主在大稻埕迪化街合作成立「巷仔內」工作室，提供給老人家使用，邱達平提供零嘴、茶水、咖啡等給長輩吃喝，社區老人沒事就來這裡閒話家常，但經營5年的「巷仔內」，因為屋主要修繕房屋，不得不宣告熄燈，昨天（29日）舉辦感恩茶會，超過200名社區民眾參與， 告別「巷仔內」工作室。

2014年「巷仔內」的所在地像廢墟一樣，邱達平、呂大吉找屋主談合作，屋主也願無償提供空間，於是他們簡單整理，擺了桌椅、加高的吧檯與瓦斯爐，開放給社區居民使用，不少已退休的老人家中午就會到這邊吃東西、閒話家常，度過悠閒的下午。

「巷仔內」因屋主要修繕房屋，只好宣布熄燈，昨天舉辦感恩茶會，場面相當盛大，超過200人參加，現場備有茶點與大家分享，最後在歡呼下結束感恩會，留下最美好的記憶。

邱達平說，在大稻埕生活4、20年，覺得最後的時間也都會在大稻埕，因此想要為當地做點事情。邱達平說，社區的老人們到這邊都很開心，平常沒事都會在這聊天、相聚，這些老人因為走出家門、有人陪伴，身體都很健康。

呂大吉則說，剛開始這地方只是社區營造的工作點，後來也作為老人聚集的場所，他們也都很喜歡這空間，「巷仔內」5年來完全是公益性質，完全沒有收取任何費用，巷仔內熄燈後很可惜，老人家恐怕就沒地方去，其實在大稻埕市府有不少空間，如果可以讓社區運用該有多好。

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