玲玲颱風外圍環流明晚起影響東部 不排除發布海警

2019-09-02 16:01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今早增強為今年第13號颱風玲玲，中央氣象局預估，玲玲颱風將持續朝台灣東部外海靠近，週三、週四最接近台灣，不排除發布海上颱風警報；週二晚間起受颱風外圍環流影響，東半部、南部山區風雨越晚越明顯，週三、週四北台灣、東半部、南部及中部山區不排除有局部大雨發生，提醒民眾外出要記得攜帶雨具。

氣象局預報員李孟軒表示，玲玲颱風距離鵝鑾鼻東南方720公里的海面上，以時速30公里，朝北北西方向前進，近中心最大風速每秒18公尺，七級暴風圈半徑為80公里，預計到台灣東部海域時，將緩慢往北、朝琉球方向移動。

氣象局說，未來颱風還有增強趨勢，預估將以輕度颱風上限的強度影響台灣。

氣象局表示，週二各地天氣仍穩定，以多雲到晴、午後雷陣雨為主，白天高溫約33到36度，感受較為悶熱，僅迎風面的花東、恆春半島有短暫陣雨。

週二晚起受玲玲外圍環流影響，首當其衝的東半部、南部山區將開始出現明顯風雨，越晚雨勢會越明顯，週三、週四是颱風最接近台灣的時候，最接近台灣，降雨範圍擴及北部、東半部、南部及中部山區，將有短暫陣雨發生，也不排除出現局部大雨。

氣象局說，週五颱風北上逐漸遠離台灣，但週五到下週日台灣持續受南邊低壓帶影響，中南部及花東仍有短暫陣雨出現，其他地區則回到午後雷陣雨的天氣型態。

另外，南海的熱帶性低氣壓最快今天生成14號颱風劍魚，但預計將朝海南島方向前進，對台無影響。

氣象局提醒，週二起到下週日東半部、南部、基隆北海岸要留意長浪發生，提醒民眾前往海邊活動要多加留意。

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