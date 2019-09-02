第13號颱風「玲玲」生成 週三、四最接近台灣

2019-09-02 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今（2日）上午增強為第13號颱風「玲玲」（Lingling，香港提供，女子名），預估「玲玲」將逼近台灣東部外海，週三、週四（4、5日）最接近台灣，由於大氣環境複雜，距台遠近還有待觀察。

根據日本氣象廳的最新觀測顯示，菲東海面的熱帶低壓已經增強為今年第13號颱風「玲玲」，玲玲颱風今上午中心位置在北緯15.1度、東經126.1，距鵝鑾鼻東南方約1386公里左右，向西北移動，時速20公里，日本氣象廳預測玲玲颱風未來會逼近台灣東南部海域，以偏北的角度通過台灣東部外海。

氣象達人彭啟明表示，玲玲颱風持續往西北前進，在週三、四開始接近台灣東部海面，目前許多預測是通過台灣東方面的機會較高，不過視太平洋高壓強度及和南海上的熱帶性低氣壓的相互牽引，如果高壓仍維持目前強度，不排除會相當接近台灣。

彭啟明強調，由於玲玲颱風十分接近台灣，訊息或警報發布將會相當的快速，民眾務必在這兩天要隨時更新資訊。

天氣風險分析師吳聖宇表示，除了高壓的強度外，南海的熱帶低壓也有可能影響玲玲的移動，由於南海熱帶低壓環流相當寬廣，若環流牽引有發揮作用，玲玲颱風北上的過程也可能會更靠近台灣一些，值得密切觀察注意。

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