逆天長腿正妹就愛偏鄉任教 爆紅盼喚起更多熱血加入

2019-09-02 08:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕7月初因穿著超短熱褲（真理褲）到偏鄉學校實習，超辣照片在各大網站紅到香港的屏東大學體育系學生劉芳岑，經歷爆紅，暑假仍兩度選擇在偏鄉大平國小實習，她感動分享「有孩子竟然叫她媽媽」，爆紅後獨家接受本報專訪，期盼外界除注意亮麗外表，能因為她關注偏鄉教師缺乏問題。

今年23歲的劉芳岑身高172公分，擁有一雙逆天長腿，暑假前往偏鄉實習時，穿著短褲與學生的超美合照瞬間爆紅，社群軟體ig粉絲已經超過兩萬兩千人，但她並未因為爆紅迷失，暑假最後兩週再次選擇到偏鄉國小實習，堅定朝著她最愛的偏鄉教師夢想前進。

「老師的力量能改變生命及想法！」劉芳岑說，從小在屏東市長大，課業及舞蹈都保持名列前茅，國中時卻突然內心封閉，整個人爆瘦無神，卻因為成績品性保持穩定，家人朋友都沒有察覺，唯有一名輔導老師發現異狀，相約深談幫助她大哭解開心結，也種下她想當老師的志願。

想從事教職的熱血還不夠，劉芳岑從許多資訊看到偏鄉教師高流動的狀況，毅然爭取考上公費教師未來分發偏鄉，劉芳岑說，她心目中理想教育是「有家的樣子」，暑假在小學校「愛與陪伴」受到孩子們純真回饋，甚至「心疼有人沒錢吃早餐而帶東西給你們吃、心疼有人脾氣暴躁是因為模仿家庭模式」，更堅定她到偏鄉教學的決心。

對於亮麗外表在網路爆紅，劉芳岑笑稱已經被友人虧有偶像包袱，卻也希望影響力能夠喚起更多人關心偏鄉教育，「如因此鼓舞更多年輕老師投入，會努力再投入偏鄉實習！」

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