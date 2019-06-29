偏鄉學生一級棒！玉東國中木工班 前進華山開畢展

2019-06-29 18:30

〔記者林曉雲／台北報導〕偏鄉學生一級棒！花蓮玉東國中木工班今天起在華山展開9天的師生畢業聯展，在安麗希望工場慈善基金會「小夢想．大志氣」追夢計畫支持下，國際競賽金牌國手王嘉納老師率隊，帶著學生們藉自己的雙手改變命運、實踐夢想，展品由15名9年級學生純手工打造，書櫃、屏風等多件大小不一、兼具實用與美觀的木工作品，義賣部分所得捐助給公益團體，從受助者化為助人者，共同創造愛與幸福的循環。

王嘉納說，玉東國中地處花蓮南端，全校80％以上家庭是單親、隔代教養或外籍配偶，學生普遍缺乏家庭照顧、親職教養與陪伴不足等問題，許多家庭也普遍希望孩子完成學業後立即投入職場；卻因為學歷，經常只能擔任無需專業技能與知識的工作。

王嘉納也是玉里人，獲得國際技能競賽金牌，毅然決然返鄉投入技職教育，將所學帶回花蓮，讓學生有機會透過專業技能的培養翻轉弱勢背景，10多年來已培育無數木工好手，每年一度的木工班成果展作品做工精緻，直逼專業水準，年年令人驚艷。

王嘉納說，偏鄉的孩子缺乏的是機會，讓他們學習這個技能，不見得是希望他們以此維生，是透過木工專長的培養讓他們多一個機會，當一件件作品完成，對這些孩子來說代表不只是完工，而是對自己能更有自信。

同學們對於成果展非常緊張，製作過程不斷反覆檢查、細細打磨，只為讓大家看見最完美的作品，為了讓觀眾能夠知道創作者的用心及努力，展覽中由學生親自擔任導覽員，為來訪民眾詳細解說作品理念與創作過程，現場也同時將展品標價作為慈善義賣，所得捐贈中華民國兒童癌症基金會、台灣兒童發展早期療育協會與流浪動物團體。

玉東國中開辦木工專班師生聯展已邁入第11年，以《幸福與感恩的饗宴》為名，希望木工班學生能珍惜得來不易的資源，並保有溫暖的心，同時藉此機會向所有支持木工班的朋友表達誠摯感謝，木工展由花蓮在地遷至台北舉辦，希望能開拓孩子的視野，也讓更多人能看見後山學生的努力。今年的木工展在6月29日至7月7日於華山1914文創產業園區鍋爐室展開。現場展出小至杯墊、托盤、煎匙，大至檯燈、書櫃、沙發等大型家具，一雕一鑿都體現了孩童樸實誠懇的性格。

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