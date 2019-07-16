南市教師甄試填志願 偏鄉校長：無誠勿擾、不要浪費青春

2019-07-16 13:32

〔記者王涵平／台南報導〕南市教師甄試放榜，開始選校填志願，位於白河山區的偏鄉小校仙草國小在PTT網站風評頗佳，但校長李志軒透過臉書發文表示，無誠勿擾。

李志軒說，今年是偏鄉條例通過後首度實施偏鄉正式教師缺一綁就是六年，因此希望給正懷抱滿腔教育熱血，希望能填到一所可以一展抱負的好學校的新進教師一些建議。

開缺學校的訊息與評價在PTT、臉書等社群媒體有許多討論，許多老師會參照以作為志願選填的重要參考，他說，仙草國小與關嶺分校也是討論的話題與焦點，目前鄉民討論的訊息都還蠻正向的，對學校也多所肯定，諸如校長很好、學校不錯、團隊氣氛不錯、不用接行政等。

不過，李志軒強調，對於積極正向的老師，絕對舉雙手雙腳歡迎，也會如江湖傳言，給予充分自主的教學空間，讓老師盡情地揮灑。但如果只是看了網路推薦，卻誤判形勢、心存僥倖，以為偏鄉小校人少事少、天高皇帝遠，可以就此安逸度日，保證進來後會讓你有誤上賊船，彷彿被網路詐騙的感覺。

他說，偏遠正式教師缺需綁六年，是青春的投入，更是生命影響生命的歷程，學校對社區與家長有所承諾，要幫孩子找到最好的老師，給予最優質的教學品質，竭誠希望有熱忱有抱負的老師加入團隊，有許許多多教育的夢想要去實現，反之，無誠勿擾，請不要浪費青春。

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