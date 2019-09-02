桃園聖蹟亭「送聖蹟」 傳承敬字惜紙美德

2019-09-02 00:22

〔記者李容萍／桃園報導〕「滑世代」的來臨，現代人似乎越來越少寫字！今天是農曆8月初3，桃園市政府客家事務局補助辦理「送聖蹟」祭典，於全國面積最大、保存最完整的市定古蹟─龍潭聖蹟亭舉辦，由局長何明光帶領民眾一起認識昔日客家文化中敬字惜紙、重視知識教育的送聖蹟古禮。

何明光表示，全台共有120餘座聖蹟亭，桃園保留6座，除了市定古蹟─龍潭聖蹟亭依例舉辦「送聖蹟」祭儀，還有中壢新街聖蹟亭、大溪齋明寺聖蹟亭、大溪蓮座山聖蹟亭、蘆竹五福宮聖蹟亭、龜山大湖聖蹟亭；「送聖蹟」已無焚燒字紙，在三獻禮和告河神祭儀時安排小朋友全程用客語恭讀祝文，周邊有拓碑、客家師傅話、成語接龍、迴文詩等文字互動遊戲攤位，象徵客家傳統禮俗文化永續傳承及向下扎根。

何明光說，古時龍潭送聖蹟祭典於農曆8月初3，由在地望族古家和徐家等五大家族共同籌辦，2016年起由市府結合在地協會辦理，將「敬字惜紙」的美德擴大傳揚，呼籲民眾珍惜物資、響應環保，感受千年漢字之美。

龍潭聖蹟亭建於清光緒元年（1875年），現貌追溯至1925年，為3層磚石造，格局完整，石雕精美，中西合璧並保存完整的歷代修建碑文和原始「聖蹟亭捐緣總抄簿」。

大溪齋明寺敬字亭，創建於清同治5年（1855年），為3層四方形的石作仿木結構，保存手工石製原貌，為台灣現存最古老的敬字亭，位於齋明寺東北方山坡。

大溪蓮座山聖蹟亭為客家族群祭拜觀音的重要寺廟，取名敬聖亭是祈求考運亨通必到之處，亭身保存名匠林德甘日昭和11年（1936）交趾陶經典作品，龍虎堵靈活生動。

中壢新街聖蹟亭昭和7年（1932）重建新街國小旁，為3層洗石子磚造，距離仁海宮約70公尺，因道路拓寬和緊鄰新街陸橋，壓縮原有祭祀空間和完整性，2016年7月整建。

蘆竹五福宮聖蹟亭創建於清同治6年（1866年），為兩層四方形磚造，是漢人與原住民南崁社合建的敬惜字亭，原址在山門，因道路拓寬移至現址。

龜山大湖聖蹟亭原為紅磚3層四方形，2000年遷至現址，去年配合新建金爐，保留原創建的「聖蹟」2字石板嵌在新建爐口。

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