秋冬遊台南補助千元今天開跑 旅宿業加碼送好禮

2019-09-01 11:20

〔記者王涵平／台南報導〕秋冬遊台南享補助9月起跑，入住41家主題週專案房型享2晚優惠，9至12月住台南，月月抽10組國際機票。南市觀光旅遊局表示，自今年9月1日起至12月31日止，針對來台南自由行住宿的民眾，不分平假日均可憑發票或收據上台南月月主題週活動網站登錄參加「月月抽10組台南-大阪及台南-香港來回機票」，而入住41家主題週（9月22日-26日台南吉祥物主題週）專案優惠者，還可獲加碼抽20組台南東山咖啡濾掛包禮盒。

觀旅局表示，20組9月主題週限定好禮東山咖啡濾掛包禮盒組，特別精選今年咖啡評鑑冠軍瑞亦思咖啡、亞軍崁頭山咖啡館、季軍大鋤花間的優質好物。

觀旅局表示，配合交通部觀光局秋冬自由行補助1000元的利多，41家主題週住2晚可享超值優惠專案房型的旅宿業者中，有26家旅宿業者也開放主題週專案優惠房價可同時適用交通部觀光局的每人每房1000元折抵的自由行優惠。歡迎密切注意主題週活動網站、台南旅遊網、台南旅遊臉書粉絲團，隨時更新秋冬遊台南的各項好康活動資訊。

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